大同明年有信心發放股利
大同（2371）指出，除積極活化龐大資產，近年來在全力發展核心業務電力事業群下，有信心明年可以滿足股東對於發放股利的期望。
大同強調，電力事業群近來三箭齊發，第一，美國阿肯色州業務參訪團已於日前出發，此行可望與該州眾多電力公司洽談訂單合作計畫。
第二，在日本市場成功取得日本最大電力公司的水力發電機組及電力變壓器訂單，並同時與多家電力公司洽談合作，領先同業在日本繳出亮麗成績單。此外，日本智慧電表商機逾8,000多萬具，金額高達新台幣1,600億元，大同是取得日本次世代智慧電表標案訂單的唯一外商資格，現已積極安排生產及出貨。
第三，台灣市場布局多年的電動巴士完成250kV動力系統國產化與客戶認證，並拿下大單，營運正式跨入電動車用領域。
在新能源事業方面，子公司大同智能積極開發的綠電市場，綠電需求客戶包含金融、製造及生技業等，近期與三福氣體及京元電子簽訂綠電銷售長約，綠電業務今年至今已較2023年成長一倍，預計全年成長上看2.5倍。
大同今年第2季淨損8.55億元，每股淨損0.37元，終止經營權易主後連續12季獲利表現。
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