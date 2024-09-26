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遠東新、明基材 攻綠商機

經濟日報／ 記者謝柏宏嚴雅芳／台北報導

遠東新（1402）昨（26）日宣布，將與明基材料旗下的機能織物品牌Xpore攜手合作，推出突破性的「e2cycle」PET回收技術，這項技術可將電子廢棄物轉化為高品質回收PET材料，提供全新的PET回收途徑，並可應用於高階機能服飾。

2024年台北紡織展將於10月15日登場，展期三天，遠東新昨日舉行展前說明會，上述新技術並將於2024年TITAS的M2101號展位亮相。

遠東新今年上半年稅後純益50.3億元，較去年同期增34.6%，今年前八月合併營收1,775.9億元，年增6.3%，公司面對下半年營運持謹慎樂觀態度，預期第4季表現會較好，下半年表現將與上半年相當。明年將在纖維領域將大力推進綠色產品開發，同時在織染和成衣等紡織中下游維持穩健的利潤。

明基材 遠東新

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