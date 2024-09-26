台灣大 AI硬科技助攻企業

台灣大（3045）強攻AI應用商機，昨（26）日宣布要以五大AI硬科技助力企業降本增效。台灣大總經理林之晨強調，當數位轉型的紅利時代結束，「AI升級時代」早已起跑，要在這股浪潮乘風破浪，企業需要實力堅強、能提供硬科技的夥伴，台灣大將成為最佳選擇。

因應產業變化，台灣大近年轉型為電信科技公司，去年起舉行D.E.E.P.硬科技日，秀出台灣大整合CT、IT、OT的科技量能，打造生態系和多元解決方案。台灣大昨天並宣布，第二屆「D.E.E.P. Tech Day 2024」（2024硬科技日）活動將於10月1日登場，林之晨將率團隊秀五大硬科技，聚焦AI、資安及企業協作等。

台灣大指出，今年將最新科技趨勢融入解決方案，提供企業從評估、規劃至導入，一站式的快速AI解方，包含「LIAISE影音多語轉譯」、「全台首款華、台、客、英混用ASR（Automatic Speech Recognition; 語音辨識技術）開源模型」、「企業大腦進化論 GenAlus」、「智慧溝通新紀元M+系列產品」、「24／7員工超級助理與金牌教練」、「AI平方、客服未來」、「構建數位防線：SOC與EASM」、「禦敵機先：反駭情資網」等解決方案。

台灣大表示，「AI 2.0解決方案」運用AI技術導入台灣大智能客服小麥，並輔以嵌入式模型搭配客服知識庫優化回答準確性，讓回答正確率高達99%，更進一步將內部實務經驗昇華轉化、推動AI應用升級，更於今年7月推出「OP企業AI語音客服」解決方案，提供台灣在地語言語音辨識，力助企業透過AI驅動客服自動化。

此外，台灣大推出資安防駭的「反詐戰警企業版」、「安心Call」分別導入金融、電商、物流等產業。

台灣大指出，今年硬科技日以「Artificial Intelligence x Applicable Immediately = AI²：企業即刻AI升級」為主題，提供企業即刻升級AI的絕佳利器，助力客戶掌握AI它時代的大機遇，全面降本增效。