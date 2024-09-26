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南紡法說會／工業用地廠辦開發與購物中心三期 擬明年底動工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

南紡（1440）副總莊景堯26日表示，有別於下游的成衣、布廠產業復甦，南紡屬於紡織業中段，以紡紗和化纖為主，市況仍低迷，目前看來，要到明年第1季、第2季進入公司營運旺季，才有機會復甦。在資產開發方面，公司計畫明年會挑仁德1公頃的工業用地來做廠辦大樓的開發，預計在明年底動工，同時南紡購物中心三期也有機會在明年底啟動。

南紡今日召開法說會，公司表示，南紡棉紗產能主要在越南，最大月產能60萬錠，但受市況影響持續精簡產能，目前總開機率約40萬錠，雖然產量減少，但是做產品優化，配合品牌端動態調整。南紡今年以來接單皆不理想，加上第3季本來就是公司營運淡季，但目前持續和客戶端做打樣設計，預計第4季可望有實質訂單進來，明年上半年將進入旺季，現階段對第1季、第2季持較樂觀的態度。

南紡表示，上半年的銷售不好，第3季就會面臨跌價損失。公司目標要把成品庫存降到最低，至於棉花目前維持四個月左右的庫存。

目前越南棉紗受到較大的競爭，主要是中美貿易戰使中國大陸同業走出中國大陸，從上游到下游都往海外設廠，使得越南競爭加大，另一方面，品牌端從疫情以來一直降庫存，因為景氣沒有明顯復甦，所以下單非常保守，幾乎都是短單為主。

在資產開發方面，南紡在台南有71公頃的工業用地、七公頃的商業用地，明年會挑仁德1公頃的工業用地來做廠辦大樓的開發，預計在明年底動工。該土地距離高鐵站僅10分鐘車程，招商已在進行中，待營建成本明確後將訂出價格，預計朝竹北台元科技園區的開發模式來做規劃，第一階段開發會有1萬坪的樓地板面積，將採部分出租、部分出售。工程期預估二年，預計2027年第4季至2028年第1季完工，待取得建照後就會啟動預售。

至於7公頃的商業用地，其中4公頃已做為南紡購物中心一期、二期，剩下的3公頃規劃做三期購物中心開發。南紡表示，三期目前已在招商籌備階段，初步規劃將以名品為主，有別於一期、二期引進的櫃位和品牌都較為親民，三期將增加輕奢品牌，以迎合不同客層的需求。

南紡 法說會 疫情

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