聲寶：台南新廠整區11月啟用 全年營運審慎樂觀

聲寶公司發言人簡淑慧今天表示，今年家電內需市場不理想，但上半年合併營收新台幣49.14億元，較去年同期成長2.43%，全年營運審慎樂觀；台南新廠今年11月整區落成啟用。

聲寶今天在台灣證券交易所舉行法人說明會，簡淑慧指出，今年上半年每股盈餘1.27元，優於去年同期的1.14元，希望今年全年獲利有機會比去年好。

簡淑慧說明，聲寶台南新廠位於台南科技工業園區，基地面積2萬6150平方公尺，約7910坪，建坪1萬9088坪；主建物地上4層地下1層建築，為生產基地，並另興建研發大樓及倉儲大樓。

聲寶台南新廠於2022年1月冷氣機投產，2022年9月洗衣機投產，並將於2024年第3季進行電冰箱量試產，2024年第4季電冰箱正式投產。

聲寶台南廠2期工程倉儲大樓在2023年第1季進駐，配合冰箱產線的1期工程增建可望在2024年第3季完工；第3期工程的研發大樓 也將在2024年第4季完工。因此，2024年11月台南廠整區可望落成啟用。

聲寶總部自龜山舊廠遷出，最後的電冰箱產線也將在今年完成南遷，簡淑慧解釋，龜山廠區規劃為物流園區，配合電冰箱生產線今年完成南遷，液晶顯示器（Monitor）代工業務預計年底或明年首季遷台南廠，廠區開發計畫分期展開中，第1期A區工程已於2023年第4季取得建築執照及動工，目前建築主體已完成，預計2024年第4季取得使用執照。

聲寶指出，龜山物流園區預計有電商、食品業承租，雖是物流園區，但不排除可做廠房使用，盼指標性企業進駐龜山物流園區；第1期A區，目前規劃每坪租金1000元，3600坪1個月租金收入約360萬元，1年約4320萬元。

土城橘青春樂齡宅開發案，聲寶提供公共設施包括公園、地下停車場、12公尺計畫道路，已在2023年第4季完工，2024年1月底正式移交新北市政府；住宅區土地則規劃興建12層樓飯店式樂齡住宅，只租不售並已在2023年3月動土，預計2027年上半年取得使用執照並試營運，2027年第3季正式開幕。

聲寶橘青春台南安平館部分，除取得地上權開發，並將配合將來營運，在他處標購養護中心。相關細節為2023年10月30日以2.86億元取得財政部國有財產署標售地上權70年，規劃興建10層樓飯店式樂齡宅，只租不售，預計2025年第1季動土，2027年12月取得使用執照，2028年第2季開幕。目前建築規畫設計中。

另外，聲寶旗下東源物流頂湖五街土地，面積3250坪，考量未來擴大物流及宅配服務的營運需求，初步規劃興建自有倉庫使用，如有提出合理價格的買方也不排除處分。