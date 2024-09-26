遊戲股王鈊象（3293）將重返千元關！切老：別只看短期、好公司高光總會出現

＊原文時間為9月25日。

我破功了，難得收盤後的價格比我盤中截圖的價格還要高！

不過鈊象股價也真的很高了，今天只是因為下午有法說會股價就提前慶祝，那鐵定是大戶出貨的好機會，今天爆了大量5296張，是平常成交量的二到三倍。

鈊象再次站上900元關卡只是投資人熱情的肯定，不代表之後會扶搖直上重新站上1000，你最好有自己的估值或投資原則，才不會在情緒中跟著殺進殺出。

股價高，我會不會賣股？

以我的投資原則是不會，我會讓股價自己修正，預測股價高低點不是我的專長，未來幾年我也還是一樣不預設股價高低點，讓它自己去表現。

還是要提醒大家，不要太專注在一檔股票的漲跌上，還是要冷靜地回到你的投資組合中思考。

思考一下，未來五至十年，你的投資組合有沒有什麼問題？投資邏輯有沒有什麼錯誤或風險？

要更專注在整體股票資產的規模增長上，現在表現好的股票可能在未來不如預期，現在表現不如預期的股票也可能是未來幾年的飆股，永遠要用長線思維來看投資。

你的10支股票只要有6支看對了，你的總報酬就不會太差，而只要1、2支股票表現異常優異，你的資產規模就會產生變化。

所以，不要太計較個股的短期報酬率的高低，有些公司會在屬於它的高光時刻做出表現，為你的資產規模做出貢獻，這些都需要幾年的時間才看得到結果。

願你的耐心與毅力可以為你帶來豐厚的回報！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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