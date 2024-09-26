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國泰金再創波段新高 領先突破大盤7月高點

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

金融指數26日小漲，國泰金（2882）一枝獨秀，再度創下波段新高，一度上漲至68.6元，突破2022年1月68.4元的高點，也較大盤率先突破前高，統計今年以來國泰金已飆漲近50成。

以籌碼面來看，國泰金連續獲三大法人買超五天，外資連三天買超破萬張。證券分析師張陳浩指出，有壽險的金控股具有債券利益回沖利多，將是降息的最大受惠者之一，另外，金融股相對位階低，且還有資本利得的挹注，都有助股價表現。

國泰金8月營收215.92億元，月減59.98%，年減12%，稅後淨利52.6億元；累計前8月營收2,684.72億元，年增17.48%，累計稅後淨利983.5億元，每股稅後盈餘（EPS）6.44元。

法人分析，8月獲利下滑主要是現金股息認列高峰已過、資本市場波動影響股票投資收益，新台幣升值造成壽險避險成本回升。

國泰金上半年初年度保費收入為524億元，年減26%，上半年新契約價值164億元，逆勢年成長21%，新契約利潤率為31%，較去年同期提高12個百分點。

法人估計，國泰金傳統保障型、理財型、健康意外保單今年將有雙位數成長動能，並在著重高價值保單銷售策略下，新契約價值也將同步增長。加計獲利挹注、調整後淨值，預估2024年隱含價值為1.2兆元，年增5%，按金控股本換算，每股隱含價值為81.7元。

國泰金26日以67.6元開高，最高衝至68.6元，再創波段新高，盤中漲幅逾1%。

保單 國泰金

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