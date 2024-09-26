貨櫃三雄漲勢凌厲 台驊處分利益激勵股價勁陽

長榮、陽明陸續示警美東碼頭罷工風險，推升市場對運價想像空間，貨櫃三雄近期股價漲勢凌厲；台驊公告近1個月處分長榮股票，加計配息總利益為3314萬元，台驊今天股價也勁揚近4%。

針對美東碼頭工人罷工議題，陽明總經理白崑榮表示，考量距離10月1日不到一週時間，目前勞資方協商進展緩慢，政府也不會介入，認為「罷工機率非常高」，將影響船舶停靠，陽明因應措施會避開10月第一週船舶靠美東的計畫，可以提早延期或跳港，避開碼頭罷工的狀況。

長榮總經理吳光輝先前在法說會上指出，美國東岸碼頭工人「罷工實現可能性非常高」，不排除對整個美國東岸的物流鏈會產生重大衝擊，如果時間拉長這個效應會擴及到全球其他的市場。

貨櫃三雄近期股價漲勢凌厲，陽明近4個交易日，股價上漲逾17%，今天盤中至74.9元，漲逾6%；萬海近4個交易日股價大漲逾30%，今天衝破百元關卡，至106元；長榮今天盤中至214.5元，漲逾2.3%，累計近4個交易日漲逾13.4%。

此外，台驊控股公告，自8月20日至9月25日出售1850張長榮海運持股，每股平均價格為194.16元，交易總金額約為3.59億元，處分利益為2666.3萬元，主要目的是提高資金使用效益；若加上參與配息647.7萬元，總利益為3314萬元。

台驊今天股價勁揚，早盤至92.6元，漲幅約3.8%。