泓德能源上市 TPK、士電沾光

工業電價將大漲，新能源指標股泓德能源今（26）日轉上市，大股東觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）、士林電機都可望母以子貴，喜迎新能源大潮。

工業電價大漲15%，泓德能源等新能源股迎來產業大潮，而其大股東TPK不僅是股東之一，約持股2.76%，也與泓德能源合資成立子公司，在業務上有深度合作關係，共同搶進儲能與充電樁市場商機。泓德能源今以每股118元轉上市。

根據TPK半年報顯示，現金及約當現金達423.5億元，淨值約400億元，均為資本額40億元的十倍。近年積極布局綠電產業，除了投資泓德能源達2,800張外，也跨足儲能櫃領域。

此外，泓德能源旗下子公司星舟快充昨日宣布，與國內停車場龍頭阜爾運通旗下城市車旅簽署「電動車充電樁設置合作」，目標將在全台建置逾百座充電站，全面搶攻電動車充電樁商機。

此前，看好儲能與充電樁市場，泓德能源與TPK雙方在去年6月宣布合資成立儲能系統及充電樁製造公司實德能源科技，當時引發市場高度關注。據悉，該合資公司目標是搶攻台灣儲能及海外電動車充電樁商機，預計初期將建置可滿足泓德能源每年1GWh訂單量的產能，未來則視市場需求持續擴大產能。