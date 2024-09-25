陸鋼價回溫 中鋼受惠

利多刺激下，大陸鐵礦期貨價格昨（25）日大漲4.2%，熱軋、鋼筋等漲2%以上，買家追漲效應，有望帶動大陸十一國慶前的補貨潮，中鋼（2002）樂見鋼市「金九銀十」終於現蹤，期待行情延續到第4季。

中鋼專家說，近日大陸鋼價明顯回溫，而且氣勢不凡，接下來的關鍵在於熱度能否持久，後市待觀察。

上市鋼廠主管表示，美聯儲降息後，大陸人行跟進降準降息，釋出人民幣1兆元(約當新台幣4.5兆元)資金活水，加上鼓勵設備更新、消費品舊換新政策人民幣3,000億元長期國債就位，大大提升市場需求能量。

尤其大陸「兩新」直接刺激內部需求，涉及下游用鋼領域包括汽車、家電、農業機械與船舶等產業，相關鋼材則從熱軋、冷軋、鍍鋅烤漆到不銹鋼皆具，占鋼材總項目的60%以上，有助大幅提升用鋼總量，為鋼市注人新動能。

影響所及，昨天大陸鋼市期貨與現貨同步歡呼，鐵礦期貨大漲4.19%，鋼筋上揚2.35%，熱軋鋼捲漲2.19%，市場情緒明顯由冷轉熱。

但保守的觀念認為，中國大陸鋼鐵業產能過剩、減產力道不足，即使國際間反傾銷控訴不斷，還是很難減少其鋼材低價外溢現象，大陸粗鋼產量占全球一半以上，房地產問題不是短期可以獲得解決，內需市場仍承受高壓力，政策帶動的漲價只能視為短期反彈，是否有足夠能量維繫較長時間，還有待市場檢驗，當前且戰且走，不宜貿然過度樂觀。