達麗 11億元台中購地

建商存糧過冬、持續購地，達麗（6177）昨（25）日公告，取得台中市北屯區洲際段土地，土地面積約1,019.81坪，交易總金額約11.3億元，交易相對人為自然人。

達麗指出，該塊基地位在台中14期重劃區崇德19路跟崇德8路街廓，購地是為了日後營運，因此補土地庫存，目前還沒有確定推案計畫，但未來個案依然會鎖定自住客。

達麗指出，支持政府打擊投機客，市場也會愈來愈健康，並不會因為政策打房而停止購地，目前台中的個案大致都已經推出，所以才會補土地庫存，未來仍會積極尋找合適土地，範圍不僅限於台中，全台都會評估，並以具有潛力的新興重劃區以及擁有產業紅利、交通方便的地方為主。

達麗指出，目前開發策略會按照既定的計畫購地推案，公司規劃的產品都是首購、換屋型產品，像兩房、三房都占比七成以上，也沒有蓋大坪數的打算，市場上還是有剛性需求，會瞄準自住客需求去設計符合的產品，而政府打擊投機客是絕對支持的事情。

事實上，除了達麗外，今年以來不少建商積極購地，據第一太平戴維斯統計，截至9月25日，建商購置土地交易量已達1,266億元以上，超越2023年、2022年全年的交易金額，若從區域來看，台中、高雄及新北市的建商布局金額最高，分別達399億元、277億元及239億元。

在央行第七波選擇信信用管制前，尤其是台中跟高雄在今年第3季都受到建商親賴，單季各買了296億元跟152億元，包括新美齊、興富發旗下碧江企業、亞昕、遠雄、華固等都分別在南屯跟西屯購指土地，單筆規模都超過30億元。

住展雜誌企研室發言人陳炳辰指出，今年建商在台中北屯區購地相當踴躍，包括大華、華固、新美齊都見出手，熱點區域包括14期、機捷及4期。