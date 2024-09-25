統一實 明年營運看旺

統一實（9907）受惠鐵產品與飲料包裝成長挹注，上半年整體營收年增逾10％，展望後市，統一實表示，明年第2季、第4季將於漳州以及北京新增兩條無菌碳酸充填兩用產線，年產能均達1,650萬箱，對於營運有望更進一步的挹注。

統一實昨（25）日參與統一證舉辦的線上法說會，說明上半年營運狀況，統一實上半年飲料包裝產能利用率增加，加上馬口鐵產品與去年相比，利空因素排除，獲利逐漸回溫，推動整體營運表現更上一層樓。

統一實累計上半年營收209.9億元，稅後純益6.38億元，年增2.5%，EPS 0.43元。單季稅後純益、每股純益（EPS）創下近六季以來新高。

統一實於鐵產品部分因為去年在反傾銷調查中判為零稅率，部分客戶有所回籠，以鐵產能利用率來看上半年達57%，相較去年的不到一半有所回升，而銷量部分與去年同期相比回升20%，可以看出利空因素已排除。