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中鴻法說會／第4季關鍵過渡期 明年有機會復甦

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

單軋廠中鴻（2014）25日進行線上法說會，對明年鋼市有正面期待，有效提振買賣交易信心。

中鴻副總經理李建輝指出，鋼市最低迷已經來到最糟狀況，但隨著美國聯準會降息後，中國大陸人民銀行跟進降息降準，讓低迷已久的鋼鐵等傳產注入春水，且AI在製造端應用也會有停滯期，對鋼鐵業來說第4季是「關鍵過渡期」，盼明年可整體復甦。

中鴻分析，採購經理人指數PMI是經濟榮枯重要訊號，美國大選前投資意願保守，PMI陷入收縮，降息有望提振經濟；歐洲PMI低位盤整，通膨明顯改善，再次降息可能性增加。日本PMI趨近平穩，產業動能回溫；南韓PMI震盪上揚，出口動能增加。

尤其中國大陸政策逐步顯效，季節性影響趨緩、供需有所改善，PMI重返擴張；印度與東協投資及需求穩健，製造業整體穩定擴張。

中鴻引述世界鋼鐵協會數據，因全球脫碳行動加速，有助於支撐全球鋼鐵需求正向發展，預計2025年全球鋼鐵需求將持續增長1.2%至18.15億公噸。

針對國內市場，因大陸低價料傾銷，客戶信心不足，但API油管近期因美國大型庫存商破產並凍結資產，台灣包括中鴻都有獲得訂單轉移。中鴻第3季出貨量下修到34.8萬公噸，第4季要觀察中國人行刺激效果，但預料需求、價格「不會一步到位」，第4季單月出貨量約11萬公噸，單季落在33至35萬公噸，明年出貨目標維持175萬公噸。

中鴻指出，大陸生產過剩、鋼廠虧損，各國都有制裁聲音，未來大陸鋼鐵供需應會朝健康正向發展。

PMI 中鴻 鋼鐵 降息

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