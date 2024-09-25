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大陸救市 鋼鐵股齊漲 中鋼跳漲站上月線

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會最高主管24日同步釋放政策利多，加上大陸「兩新」政策鼓勵更新設備、消費品舊換新，刺激銀彈達人民幣3,000億元（新台幣1.36兆元），業內指出，此舉將為鋼鐵市場注入活水，25日鋼鐵股普遍上揚，中鋼（2002）收21.85元，收復月線大關。

大陸三大金融監管機構首長包含潘功勝、金融監管總局長李雲澤、證監會主席吳清昨天罕見同台，端出一籃子政策，一口氣射出17支箭，涵蓋貨幣、房市、股市政策及商業銀行增資等，帶動陸港股同步大漲，也激勵銅、鐵等基本金屬原物料走高。

大陸發改委也宣布「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策，在設備更新方面，將簡化審批流程，篩選出4,600多個符合條件的設備更新項目，且釋出人民幣1,500億元國債資金；消費品以舊換新部分則有人民幣1,500億元國債資金。

大陸推出了新冠疫情以來最強力的刺激政策，以擺脫通縮困境，帶動銅價和其他工業金屬強勁上漲。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨盤上漲近2.6%至每噸9,796美元，為7月中旬以來最高；LME期鋁上漲2.5%，報每噸2,556美元。

中鋼專家說，大陸內需薄弱，這項政策就是直接刺激內部需求，涉及的下游用鋼領域包括汽車、家電、農業機械與船舶等產業，涉及的鋼材包括熱軋、冷軋、鍍鋅烤漆以及不鏽鋼等，占鋼材總項目的六成以上，期待有助大幅提升用鋼需求，為鋼市注入新動能。

今日鋼鐵股幾乎集體上漲，中鋼、中鴻（2014）、新鋼（2032）、官田鋼（2017）、第一銅（2009）等皆上漲逾2%，中鋼更以21.5元跳空開高，收21.85元，漲幅2.58%，正式站上月線。

中鋼 鋼鐵股

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