紅海危機與美罷工在即 貨櫃三雄續漲 萬海盤中大漲逾8%

以色列23日對黎巴嫩真主黨發動大規模空襲，紅海危機依然看不到終點，加上美國國際碼頭工人協會（ILA）表態10月1日罷工勢在必行，全球大型航商紛紛對美東港口祭出相關附加費，帶動貨櫃三雄股價持續走揚，萬海（2615）盤中大漲逾7%，長榮（2603）、陽明海運（2609）漲幅逾2%。

以色列對黎巴嫩真主黨發動大規模空襲，造成近500人喪生，為2006年以色列-真主黨戰爭以來死亡人數最多的一天，彭博資訊經濟學家指出，以黎最新衝突顯示已進入第12個月的紅海危機，依然看不到終點，全球航運業可能繼續繞道南非好望角，使船運運能受限，在年底前都將支撐費率。

陽明海運已宣布明年第1季不會返回紅海，各家業者也都開始認為，必須要等到中東地緣政治問題解決，在船舶能安全行駛下才會重返，預計明年美國線的長約價格會比今年好。

同時，美國國際碼頭工人協會（ILA）10月1日罷工機率變大，為因應罷工，歐洲航商達飛、赫伯羅德等預計10月中下旬起，將對前往美東的貨物加徵「當地港口費與工作中斷附加費」。歐洲航運巨擘馬士基（Maersk）也宣布自10月21日起收取當地港口干擾附加費。

物流業者指出，美東碼頭勞方與資方的合約涵蓋美國東岸從緬因州到德州的所有港口，包括紐約、沙瓦那、休士頓、邁阿密及紐奧良等大港，貨物總吞吐量占全美41%，一旦封港，後果難以想像。

長榮總經理吳光輝也在20日法說會表示，美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判9月30日到期，美東碼頭罷工機率非常高，勢必對於全球物流供應鏈將造成衝擊。而紅海危機持續發酵，北美與亞洲港口依然面臨船期延誤問題。

貨櫃三雄今日續強，萬海盤中大漲逾8%，往前波高點102元挺進，且衝上今日成交量第一名，陽明海運漲幅逾3%，長榮上漲逾2%。