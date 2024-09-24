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東元瞄準電網轉型大商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

看好台電強韌電網資本支出及美國基礎建設投資，將是台灣重電業者未來十年營運成長主力，東元董事長利明献昨（24）日宣布上任來首宗併購案，就是瞄準全球進入電網轉型期的龐大商機，並藉此擴大東元營收規模與獲利。

台電強化電網韌性計畫未來十年內投入5,645億元，其中35%預算有望將在2026年前執行，其餘65%將落在2026年至2032年執行。法人估計，今年至2025年，台電資本支出年複合成長率將達二成，帶動重電業者今年至2025年來自台電營收的年複合成長率估超過三成，東元為本土老牌重電廠，將是主要受惠廠家。

根據美國基礎設施投資與就業法案（IIJA）及降低通膨法（IRA），到2032年間將分配約4,640億美元用於能源相關基礎建設投資，預期到2025年，每年將有43億美元的電力變壓器需求，台灣變壓器業者積極爭取訂單。

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