快訊

大醫院加護病房 超級細菌抗藥性逾7成

輝達上漲近4%！帶動美股道瓊、史指再創歷史新高 台積電ADR勁揚逾4%

中鋼、燁輝Q4添動能

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

大陸「兩新」政策（鼓勵設備更新、消費品舊換新）刺激銀彈達人民幣3,000億元（新台幣1.36兆元），已全面下達，加上美國降息刺激，帶動亞洲鋼鐵市場迎來「補庫存」需求。業內指出，此舉將為鋼鐵市場注入活水，中鋼（2002）、燁輝、盛餘等上市鋼廠第4季營運可望添加新動能。

法人指出，鋼市疲軟已久，需要國家級的利多動能挹注，適逢中國大陸連番刺激政策出爐，再配合第4季傳統鋼鐵旺季，或有機會活化交易信心。

大陸發改委近日宣布，「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策帶動，資金規模人民幣3,000億元已全面下達。

中鋼專家說，大陸內需薄弱，這項政策就是直接刺激內部需求，涉及的下游用鋼領域包括汽車、家電、農業機械與船舶等產業，涉及的鋼材包括熱軋、冷軋、鍍鋅烤漆以及不銹鋼等，占鋼材總項目的六成以上，期待有助大幅提升用鋼需求，為鋼市注人新動能。

設備更新方面，大陸按照「地方審核、國家複核」原則，簡化審批流程，篩選4,600多個符合條件的設備更新專案，高達人民幣1,500億元國債資金已分兩批全部到位。

此外，消費品以舊換新部分，發改委會同財政部，綜合各地區常住人口、地區生產總值、汽車和家電保有量等因素，人民幣1,500億元國債資金已於8月初開始全部下達到地方。

上市鋼廠主管說，大陸鼓勵設備更新及消費品以舊換新的施行細節已經全部啟動，北京、天津、上海、深圳等合計數十個省市都實施新的家電以舊換新補貼，京東、天貓、蘇寧易購等電商平台全面參與家電舊換新，「都是玩真的」。其中，家電的汰舊換新更被視為亮點，對冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用爐具、吸油煙機等8類家電產品給予以舊換新補助，補貼標準為產品銷售價格的15%，「等同是打85折」，有絕對的吸引力。

中鋼專家表示，從理論上觀察，這項政策從終端使用者著手，最終會向上激活相關產業鏈，大陸龐大製造生產體系動起來，用鋼量將向上提升，創造新一波補庫存需求。

人民幣 家電

延伸閱讀

大陸官方釋出「政策組合拳」大利多 陸港股市今收盤大漲逾4%

「想放棄新光金了」…小韭菜求股票健檢 網嚇他專挑「慘業」勸留美債

「是在買菜嗎」…他慘綠損益表嚇壞一票人 網：無腦買0050都不會這樣

離岸風電國產化大鬆綁 台鏈：跨國合作找回商機

相關新聞

東元瞄準電網轉型大商機

看好台電強韌電網資本支出及美國基礎建設投資，將是台灣重電業者未來十年營運成長主力，東元董事長利明献昨（24）日宣布上任來...

台船新型救難艦下月交付

台船（2208）為海軍所打造的首艘新型救難艦「大武艦」，目前剛完成海試等作業，預計10月中旬將交艦，將可望推升第4季營運...

皇昌擴版圖 雙管齊下

積極搶攻國內公共工程案的皇昌營造（2543），規劃第4季成立地下基礎工程公司，另外負責穩定供應混凝土材料的和昌國際，同步...

生技族群 再添兩新兵

上市生技股將再添兩檔新兵，臺灣證券交易所董事會昨（24）日通過全福生物科技（6885）、邦睿生技股票上市案，後者為創新板...

中鋼、燁輝Q4添動能

大陸「兩新」政策（鼓勵設備更新、消費品舊換新）刺激銀彈達人民幣3,000億元（新台幣1.36兆元），已全面下達，加上美國...

遠百今年業績估增2%

百貨周年慶陸續開跑，遠百（2903）集團旗下大遠百積極改裝，衝刺周年慶檔期商機，遠百營運長林彰豊昨（24）日表示，雖然今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。