風頭暫時過去？ 營建股止跌 欣巴巴盤中攻漲停

央行19日祭出史上最嚴的第七波房市管制措施，行政院長卓榮泰20日表態支持央行，表示新一波的政策不是打房，是打炒房，讓房市有正常的發展。營建指數連續兩天下挫，不過24日出現止跌，欣巴巴（9906）盤中更衝上漲停板，潤隆（1808）、昇益（5455）上漲逾5%，華友聯（1436）、新美（2442）齊漲幅逾3%。

央行宣布第七波房市信用管制，本波鎖定六類貸款，包括：一、新增名下有房者第一戶房貸不得有寬限期；二、第二戶房貸最高成數由六成降為五成並擴大至全國實施；三、公司法人房貸、豪宅貸款、第三戶以上房貸及餘屋貸款，最高成數均由四成降為三成。

央行總裁楊金龍還公開向投資客宣戰，直言投資客不再是想貸多少、就能貸多少，同時也要藉這次機會告訴社會大眾，房市必須冷卻，展現打炒房決心。

隔天卓榮泰也表示，政府要維護一般民眾最基本的居住需求，而央行基於獨立機關的專業權責，經過充分討論後，做出新一波的政策，該政策不是打房，是打炒房，他尊重央行基於專業的政策。

建商認為，第七波選擇性信用管制應該是短空長多，短期內市場又要適應一個新的制度，購屋族會趨於觀望，不過長遠來看，市場會更安定、健全，讓過熱的市場降溫也不是壞事。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市在「金龍風暴」後，可望回歸理性，「不買會更貴的市場預期心理消散」，長期而言房市會更健康。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，預期第4季房市將是盤整態勢，「海嘯第一排」的成屋市場後續成交量將大幅萎縮，而年底前的預售交屋是否會爆發違約潮需持續觀察。房價部分則要看資金短缺的賣方殺出場的力道有多大。

營建股在連跌兩天後，今出現止跌，欣巴巴盤中漲停至160元，潤隆、華友聯也反彈上漲3~4%，愛山林（2540）、皇昌（2543）、遠雄（5522）則上漲逾1%。