美碼頭工人罷工機率增 貨櫃三雄大漲 長榮突破200元
美國國際碼頭工人協會（ILA）10月1日罷工機率變大，如果真的罷工，物流業者說，亞洲到美東航線每40呎櫃運價，將由現在的6,800美元直線飆漲突破1萬美元。貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）第4季的業績將跟著出現想像空間，24日三雄集體上漲，萬海盤中漲幅逾6%，長榮、陽明漲幅逾4%，長榮重回200元。
CNBC報導，代表逾8.5萬名碼頭工人的北美最大工會ILA，與資方美國海事聯盟（USMX）的夏季協商已破裂，ILA成員最近授權發動罷工，美國海事聯盟也認為工會已決定罷工，美國海事聯盟表示，如果碼頭工人罷工兩周，代表港口直到2025年才能恢復正常營運。
為因應罷工，歐洲航商開出加價第一槍，達飛、赫伯羅德等預計10月中下旬起，將對前往美東的貨物加徵「當地港口費與工作中斷附加費」。
同時也有亞洲籍船公司已向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，計劃於10月1日及10月15日陸續調漲GRI（綜合費率附加費），最高每40尺貨櫃（大箱）運價上調4,000美元，若以當前運價概算，漲幅將超過50%。
國內的物流業者提醒，貨櫃輪的附加費有很多種，萬一美東碼頭罷工的情況擴大，各種附加費用會萬箭齊發，屆時運價漲幅就會相當驚人。且如果真的罷工，亞洲到美東航線每40呎櫃運價，將由現在的6,800美元直線飆漲突破1萬美元。
第4季運價可能飆漲，帶動貨櫃三雄走強，長榮、陽明盤中漲幅逾4%，長榮重回200元以上，萬海大漲逾7%，一度漲至89元。
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