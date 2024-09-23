豐興開平盤 祭提貨獎金

豐興（2015）昨（23）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，但祭出9月底前提貨每公噸優待獎金100元，包括威致、慶欣欣等多家鋼廠跟進，市場希望藉獎金誘單，強化出貨效率、墊高業績。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料價格偏向弱勢。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸320美元，美國貨櫃廢鋼跌到315美元，澳洲鐵礦砂由每公噸92.05美元跌至91美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周廢鋼、鋼筋與型鋼表價全面平盤，但鋼筋提供限時提貨獎金，凡在9月底前提貨，每公噸100元提貨獎金，激勵客戶加緊出貨，中部慶欣欣、台南的威致與易昇宣布跟進出貨獎金。

上市鋼廠主管說，國際廢鋼弱勢，預期鋼筋等建築用鋼恐進到新一波低迷，最新商情顯示，日本領導電爐廠東京製鐵近二個月來，已經連續13次調降各廠廢鋼採購價格，累計每公噸下修8,000萬至1.2萬日圓，約當新台幣1768元至2,652元，降幅頗為驚人。