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聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

高鐵推多元產品搶客

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣高鐵（2633）昨（23）日舉行法說，在商務、通勤基本旅運需求下，適時增班、開拓新客源、優化票證便利性，推動旅遊產品多元化，在推出多招開源節流擴大客源，有信心今年營運成績會比去年好。

高鐵對於今年營運表現很有信心，推出三招開源節流擴大客源：首先常態增班及彈性增班，全車自由座的臨時機動性；其次、開拓新客源，將喜歡搭尖峰時段的旅客想法子轉移到離峰時間，達到移峰填谷目標，將有些冷門沒有人搭的時間帶用促銷來增加新客源。

另外，高鐵配合新世代列車將於2026年起陸續運抵台灣，高鐵左營基地增建第二車輛檢驗修理廠-軌道暨核心機電系統統包工程採購案已經開始啟動，左營基地規劃新建「第二車輛檢修廠」，今年初已經動土，預計工期43個月。

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