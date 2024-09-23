台灣高鐵法說會／對今年營運展望有信心

到美國NASDAQ上市，就一定會享有高本益比嗎？Gogoro風暴近期成為新聞熱點，股價大跌9成同樣引發關注，Gogoro雖然有其自身的問題，但觀察其他同樣在海外掛牌的台灣公司，股價表現似乎也差強人意...

2024-09-21 07:56