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台灣高鐵法說會／對今年營運展望有信心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣高鐵（2633）23日舉行法說，在商務、通勤基本旅運需求下，適時增班、開拓新客源、優化票證便利性，推動旅遊產品多元化，在推出多招開源節流擴大客源，有信心今年營運成績會比去年好。

高鐵對於今年營運表現很有信心，法說會中也表示，提升離峰班次產值並透過異業結盟擴大會員經濟規模， 定期班表增班、短期彈性增班，全車自由座的臨時機動調整。 增加異業合作模式來擴大旅客源、離峰時間帶促銷。 因應國旅市場推出高鐵假期、飯店聯票等多元產品，全年旅遊產品銷售以420萬人次為目標。

此外，積極搶攻會員經濟商機，深耕高鐵逾260萬名Tgo會員經營，發展精準行銷、點數經濟。透過全新開站會員專屬購物平台「T-Shopping高鐵線上購」之商品，提升業外收入。

高鐵第2季稅後純益為16.13億元，年減0.8%，每股稅後純益為0.29元；上半年營收為265億元，年增率8.4%，稅後純益為37.15億元，年減1%，每股稅後純益為0.66元。

法說會

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