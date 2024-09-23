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炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

炎洲（4306）23日公布自結8月稅前盈餘0.37億元；前八月營業利益7.97億元，稅前盈餘9.73億元，每股稅前盈餘1.43元。另，新洲自結8月營業利益0.09億元，稅前盈餘0.1億元；前八月營業利益0.76億元，稅前盈餘0.86億元，每股稅前盈餘2.4元。

炎洲表示，膠帶本業PVC推展東南亞市場，開發特殊用途新產品，藉汽車線束膠帶開發，打入國際大型汽車廠；同時推廣環保無溶劑型及水性PVC各類產品。特殊膠帶推展電子用膠帶類產品及綠色生物可分解牛皮紙膠帶；建築環保PE耐候膠帶已申請專利中。

至於炎洲林口建案「旺洲逸品」第3季交屋完畢；新莊建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16.5億元，也將於第4季開始交屋，營收、獲利動能有望暢旺至年底。

炎洲主經營薄膜、膠帶、包材生產及房地產開發建設。其中，炎洲OPP膠帶主要銷售東南亞、中南美與西亞地區；亞化膠帶主要替3M代工，銷售地區為大陸及美國。

炎洲指出，膠帶產品部分因應國內電子資訊工業之快速成長，諸如變壓器線圈絕緣用、不鏽鋼板保護用、印刷電路板電鍍保護用、半導體晶圓切割、研磨、蝕刻及清磁線圈用等各式膠帶需求日益殷切，其中OPP膠帶系列依舊是市場主流。

而炎洲正擴大啟動特化、綠能布局。中科虎尾園區新廠規劃為特殊化學產品生產基地，進行生產、開發與代工半導體等級的特殊化學品為主，特化新廠預計2026年首季完成；另外，入主鴻晶新科技，深化開發並推動屋頂型太陽能系統，進入農電共生系統 。

東南亞

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