長興自結前八月稅前盈餘18.78億元 年增46.9％
長興（1717）23日公告自結8月份稅前盈餘2.41億元，較去年同期減少31％，每股稅前盈餘0.2元；累計今年前八月稅前盈餘18.78億元，年增46.9％，每股稅前盈餘1.59元。
長興8月營收39.59億元，與去年同期相當，較上月增加5.4％。原料價格平穩、產品組合較佳，8月毛利率再較上月提升，營收規模增加、毛利率提升的雙重效應，8月營業利益2.49億元，較上月增加36.5％，惟本月新台幣升值出現小幅匯兌損失，8月稅前盈餘2.41億元，較上月減少18.1％，不過累計前八月稅前盈餘18.78億元，仍較去年同期成長46.9％。
近年長興積極拓展海外市場，以因應全球供應鏈轉移，並追求公司穩定成長。中國大陸市場需求今年未見明顯復甦，不過長興海外市場布局效益逐步發酵，中國大陸以外市場比重提高，助公司維持營收規模及毛利率。長興仍將持續開發利基產品，拓展北美、印度、東南亞等市場，保持營運成長動能。
配合子公司長廣精機股票上市計畫，長興已完成長廣精機釋股作業，長廣精機規劃將於10月申請登錄興櫃，預計11月在興櫃市場交易，並計畫於明年下半年申請上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言