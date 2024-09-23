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長興自結前八月稅前盈餘18.78億元 年增46.9％

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

長興（1717）23日公告自結8月份稅前盈餘2.41億元，較去年同期減少31％，每股稅前盈餘0.2元；累計今年前八月稅前盈餘18.78億元，年增46.9％，每股稅前盈餘1.59元。

長興8月營收39.59億元，與去年同期相當，較上月增加5.4％。原料價格平穩、產品組合較佳，8月毛利率再較上月提升，營收規模增加、毛利率提升的雙重效應，8月營業利益2.49億元，較上月增加36.5％，惟本月新台幣升值出現小幅匯兌損失，8月稅前盈餘2.41億元，較上月減少18.1％，不過累計前八月稅前盈餘18.78億元，仍較去年同期成長46.9％。

近年長興積極拓展海外市場，以因應全球供應鏈轉移，並追求公司穩定成長。中國大陸市場需求今年未見明顯復甦，不過長興海外市場布局效益逐步發酵，中國大陸以外市場比重提高，助公司維持營收規模及毛利率。長興仍將持續開發利基產品，拓展北美、印度、東南亞等市場，保持營運成長動能。

配合子公司長廣精機股票上市計畫，長興已完成長廣精機釋股作業，長廣精機規劃將於10月申請登錄興櫃，預計11月在興櫃市場交易，並計畫於明年下半年申請上市。

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