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好康來了 中鋼追加股東會紀念品 電子投票股東9月24日起可領取

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼今年股東會紀念品是「砧心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組。圖／中鋼提供
中鋼今年股東會紀念品是「砧心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組。圖／中鋼提供

中鋼（2002）2024年精心推出的股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，因應今年股東會受託代理期間(5月23至30日)及股東會當日的領取情況踴躍，加上今年採電子投票的股東人數創下新高，中鋼緊急追加訂製紀念品發放數量，故採電子投票之股東會紀念品發放期間，順延到9月24至26日。

中鋼表示，採電子投票股東請於9月24日至26日攜帶出席通知書、身分證明文件或列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁的「議案表決情形」頁面全頁(以上三項文件擇一皆可)，至中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取今年股東會紀念品。領取地點：(1) 台北市重慶南路一段2號5樓；02-23892999；(2) 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1；07-2238792。

中鋼 股東會紀念品

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