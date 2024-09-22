快訊

雨繼續下！13縣市大雨特報 防雷擊、淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

和泰10月推出新改款車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰（2207）神車Corolla Cross即將在10月初改款上市，業內預期，這款牽動台灣汽車市場整體銷售量的車款改款上市後，預期新車效應將帶動銷售量。

業內人士說，對第4季車市以及其他同業的新車銷售造成的影響尚待觀察，但和泰車的銷售可望獲得帶動，第4季營運正面樂觀。

Corolla Cross在2021年起連續三年都是台灣車市單一車款的銷售冠軍，即使在今年7月，Corolla Cross單月掛牌數達到4,393台，創下自2021年2月以來的單月新高。即顯示上市四年後，Corolla Cross的神車地位仍然穩若泰山。Corolla Cross 10月改款上市後，主打更時尚動感，可望吸引一波新買氣

雖然和泰車與裕隆集團至今仍然維持全年車市預估45萬台規模不變，不過今年下半年車市買氣已出現變化，三陽旗下的南陽實業小幅下修現代汽車今年的全年銷售，目前看來大約與去年全年微幅成長。而中華車旗下的MG品牌則因為國產車自製率的規範，零件進口受到影響，在8月的銷售量中，衰退近半，MG何時能恢復正常供應仍然無法預估，但今年中華車全年的銷售量勢必大幅縮減。

業界指出，目前車市的買氣並不強勁，各家車廠手中的庫存相當可觀，從第2季起，多家汽車品牌加重促銷籌碼與折讓空間，有效帶動銷售量。由於整體的買氣並不理想，這場促銷競賽恐怕會較以往更加激烈。

買氣 車市

延伸閱讀

陸車市「內捲」嚴重 BMW重啟汽車價格戰

TOYOTA小改款Corolla Cross規格提前流出 雙動力預售價85.9萬起

台灣銷售冠軍休旅神車TOYOTA Corolla Cross 小改款確定10/1在台發表

發表時程將近 Corolla Cross及Kuga小改款動力編成更明朗

相關新聞

三商家購 兩路並進

三商家購（2945）下半年經營策略兩路並進，除積極展店外，另增加自有商品品項，目前旗下美廉社共有807間門市，預計年底目...

和泰10月推出新改款車

和泰（2207）神車Corolla Cross即將在10月初改款上市，業內預期，這款牽動台灣汽車市場整體銷售量的車款改款...

Gogoro股價大跌9成…那些赴海外掛牌新創怎麼樣了？專家點出成功2關鍵

到美國NASDAQ上市，就一定會享有高本益比嗎？Gogoro風暴近期成為新聞熱點，股價大跌9成同樣引發關注，Gogoro雖然有其自身的問題，但觀察其他同樣在海外掛牌的台灣公司，股價表現似乎也差強人意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。