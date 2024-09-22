和泰10月推出新改款車

和泰（2207）神車Corolla Cross即將在10月初改款上市，業內預期，這款牽動台灣汽車市場整體銷售量的車款改款上市後，預期新車效應將帶動銷售量。

業內人士說，對第4季車市以及其他同業的新車銷售造成的影響尚待觀察，但和泰車的銷售可望獲得帶動，第4季營運正面樂觀。

Corolla Cross在2021年起連續三年都是台灣車市單一車款的銷售冠軍，即使在今年7月，Corolla Cross單月掛牌數達到4,393台，創下自2021年2月以來的單月新高。即顯示上市四年後，Corolla Cross的神車地位仍然穩若泰山。Corolla Cross 10月改款上市後，主打更時尚動感，可望吸引一波新買氣。

雖然和泰車與裕隆集團至今仍然維持全年車市預估45萬台規模不變，不過今年下半年車市買氣已出現變化，三陽旗下的南陽實業小幅下修現代汽車今年的全年銷售，目前看來大約與去年全年微幅成長。而中華車旗下的MG品牌則因為國產車自製率的規範，零件進口受到影響，在8月的銷售量中，衰退近半，MG何時能恢復正常供應仍然無法預估，但今年中華車全年的銷售量勢必大幅縮減。

業界指出，目前車市的買氣並不強勁，各家車廠手中的庫存相當可觀，從第2季起，多家汽車品牌加重促銷籌碼與折讓空間，有效帶動銷售量。由於整體的買氣並不理想，這場促銷競賽恐怕會較以往更加激烈。