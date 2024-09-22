聽新聞
0:00 / 0:00
三商家購 兩路並進
三商家購（2945）下半年經營策略兩路並進，除積極展店外，另增加自有商品品項，目前旗下美廉社共有807間門市，預計年底目標增加至830間。
自有商品部分，今年上半年營收占比已逾20%，目標今年底達25%、明年30%，最終希望店內有一半商品都是自有品牌。
有關下半年展店計畫，三商家購總經理邱光隆指出，三友藥妝Tomod’s今年預計將再新增二至三間門市，心樸市集9月後將展店二間，未來將會與Tomod’s整併，透過店中店的形式，打造一站式服務。
邱光隆說明，美廉社年底將達830間，未來預計將展店至1,300間，只要有找到適合的地點，並且人力足夠，就會持續展店，未來也希望將加盟數提高，目前加盟比例約27%，明年目標提升至50％。
三商家購為解決展店需要的人力問題，將與電子紙大廠元太合作，投資上億元導入電子標籤，預計10月開始導入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言