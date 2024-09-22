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三商家購 兩路並進

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

三商家購（2945）下半年經營策略兩路並進，除積極展店外，另增加自有商品品項，目前旗下美廉社共有807間門市，預計年底目標增加至830間。

自有商品部分，今年上半年營收占比已逾20%，目標今年底達25%、明年30%，最終希望店內有一半商品都是自有品牌。

有關下半年展店計畫，三商家購總經理邱光隆指出，三友藥妝Tomod’s今年預計將再新增二至三間門市，心樸市集9月後將展店二間，未來將會與Tomod’s整併，透過店中店的形式，打造一站式服務。

邱光隆說明，美廉社年底將達830間，未來預計將展店至1,300間，只要有找到適合的地點，並且人力足夠，就會持續展店，未來也希望將加盟數提高，目前加盟比例約27%，明年目標提升至50％。

三商家購為解決展店需要的人力問題，將與電子紙大廠元太合作，投資上億元導入電子標籤，預計10月開始導入。

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