「幸好我有第一金（2892）」近3年高股息成主流漸取代金融股！ 存股哥曝「4優點」

＊原文發文時間為9月19日

昨天拿到第一金今年配股共1954股，成本從12.63下降到12.26，持有張數上升到67張，帳面報酬121%剛好約100萬，只能說「幸好我有第一金」。

今年金融股表現都蠻好的，頗有過去金融股大存股時期的感覺，持有金融股的老鐵們也可以期待一下明年的配股配息，應該會比今年再更好些唷。

近3年高股息已取代金融股成為存股主流，原因不外乎更高的殖利率及更強大的現金流，不過我認為金融股還是有很多值得你持有的優點。

1.股價穩定、防禦力高

金融股最大的特點就是穩定的股價及優秀的防禦能力，這在今年時常暴跌的環境中更顯突出，許多金融股在7-8月的抗跌能力甚至遠高於高股息。

像第一金自7/11大盤起跌點到8月，股價甚至不跌反升，如果你適度配置金融股，那對於你的資產穩定度也許會很有幫助，可以讓你的總體配置更耐震些。

2.配股

這是高股息永遠無法取代的優點，配股可以讓你持股累積的越來越快，而且配股是真正0成本的股票，所以你的持有均價也會因為配股快速下降，這就是為什麼我的第一金均價可以壓到12塊開頭的原因。

3.大到不能倒

有這五個大字傍身的金融股等於是被放上了一塊免死金牌，萬一真的遇到系統性風險等級的股災，還有國安基金這個大哥哥會幫你一起買當你的最後一道防線，持有這樣的金融股當然安心許多。

4.股票質押神器

所以從以上分享來看，金融股到現在只剩防禦功能了嗎？那到不見得，綜合以上特點，金融股根本就是股票質押神器，它可以讓你用較低的風險快速獲得大量資產，用槓桿來的資金讓你的存股效益最大化。

也就是說金融股除了是厚實的盾牌之外，它同時也可以是一把鋒利的利刃，而且這把劍削鐵如泥、斬鐵無聲，威力驚人。一把劍的好壞取決於持劍的人，要如何發揮金融股最大的優點，那就要看持劍者如何使用它

這篇文不光是更新我的第一金持股庫存，也是近期幾位老鐵問我對於高股息取代金融股的看法，金融股不是不能存，而是要看你怎麼存。

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