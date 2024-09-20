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順天：房市估進入觀察期

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

順天建設（5525）昨（20）日舉行法說，針對央行重手打房，總經理林丙申表示，市場可能會進入觀察期，評估政策實際影響，氣氛將呈兩極化反應；然而，首購族群此波明顯受到政策照顧，因此從中長期來看，市場仍會持續保持相對穩健。

林丙申說，房地產從土地取得到最終交屋是一個漫長的過程，雖然期間可能會遇到一些波動，但房地產的長周期特性，意味著市場將能夠適應，並最終回歸穩定發展軌道。

順天上半年合併營收20.88億元、年增147.1%，稅後純益2.26億元，較去年同期成長逾九倍，每股稅後純益0.83元，展現出穩健的經營成果。

順天今年下半年預計完工入帳個案，包括太平區「順天蘊華（別墅區）」、北屯區「風聆樹」別墅社區等，法人估，順天今年營收可望站上40億元以上。

至於目前興建與銷售中的個案，包括「順天緮華」、「順天蘊華」、「ONE 33」及「KING'S ROAD」等案，總銷金額約198億元，預計未來三年陸續完工入帳。

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