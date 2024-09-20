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三商家購衝刺加盟店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

三商家購（2945）旗下美廉社昨（20）日表示，今年底前展店預計要再增加直營、加盟各25家門市，並在今年台北秋季加盟展推出期間限定「0元加盟再享100%分潤」，大搶加盟市場，經由總部系統化輔導後，78天就開店，預計今年加盟招募率將提升二、三成。

美廉社表示，這次強推「業界首創100%分潤制」，打破傳統加盟體系操作，只要選擇特定條件門市的加盟主，符合相關營運目標，即可享100%分潤，還有專案限定，提供每月人事補助上萬元。

過去傳統的加盟模式中，加盟主通常需繳納固定的加盟費用或分潤比例，而美廉社的100%分潤計畫，則打破此常規，美廉社指出，加盟主在創業過程中所面臨的挑戰，初期除了資金外，獲利面才是最重要的關鍵，因此推出100%分潤計畫，希望能夠幫助他們更專注的實現獲利成長，創新的分潤模式，也將改變加盟業的格局。

美廉社目前全台807家門市，今年底全台會開到820至830家門市，其中加盟店數近200家，同時9月正式啟動逐步導入「電子貨架標籤」，大幅縮減門市人員的勞務工作，將其省下的時間，能提供更多軟性服務，進而增加銷售，甚至降低客訴率，而此舉也吸引不少樂齡族群加入零售市場就業行列，美廉社同時提供樂齡加盟三年約方案，並打造友善工作環境，規劃建置「工作輔具」，如大尺寸屏幕、立燈、推車、老花眼鏡、放大鏡等。

在商品部分，美廉社每年都在提高自進口及自有商品的比例，今年已達二成以上，目標今年底要達25%，另外今年第4季也會自進口韓國零食類商品，以獲更高毛利。

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