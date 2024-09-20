快訊

Gogoro股價大跌9成…那些赴海外掛牌新創怎麼樣了？專家點出成功2關鍵

北士科案 議會揭柯市府招標放水「特定財團發大財 」

「說好化療完就辦婚禮」…吳沛憶深情悼念許家蓓：牽妳的手交給菩薩

聽新聞
0:00 / 0:00

南僑前八個月EPS 2.9元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

南僑（1702）受到中國大陸經濟環境復甦緩慢，再加上夏天為油脂使用淡季，今年8月自結稅後純益較去年減少，累計前八個月獲利7.2億元、年增36.89%，每股稅後純益（EPS） 2.9元。

南僑昨（20）日公布8月自結稅後數，稅後純益為4,382萬元，較去年同期8,865萬元，減少4,482萬元，年減50.57%，EPS 0.18元，與去年同期 EPS 0.36元減少0.18元。

南僑累計前八個月自結獲利7.2億元，較去年同期5.26億元，增加1.94億元，年增率達36.89%，EPS 2.9元，較去年同期EPS 2.12增加0.78元。

針對下半年營運展望，法人分析，南僑已掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，動態企業組織靈活運用，謀求與各種業態的合作，隨著時序開始進入冬天，油脂的需求量增加，大陸的烘焙油脂等用量攀升，單月營收、獲利可望逐月回升。

南僑食品集團（上海），已於2021年5月上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在大陸掛牌企業，南僑大陸油脂事業經營27年，上市募資金用已用擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產能、擴建冷鏈倉儲及研發中心；2022年於重慶興建新生產基地投資約人民幣4.8億元，建設淡奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備。

延伸閱讀

課堂爆爭執！英籍教師主張「台灣是國家」 大陸平台開鍘永不錄用

颱風葡萄桑回馬槍「降雨如瀑布」 上海多地傳淹水災情

將重啟進口水產品 大陸與日本就核廢水排海發表共識

紐西蘭情報人員騷擾大陸僑胞？陸駐紐使館批：性質惡劣

相關新聞

Gogoro股價大跌9成…那些赴海外掛牌新創怎麼樣了？專家點出成功2關鍵

到美國NASDAQ上市，就一定會享有高本益比嗎？Gogoro風暴近期成為新聞熱點，股價大跌9成同樣引發關注，Gogoro雖然有其自身的問題，但觀察其他同樣在海外掛牌的台灣公司，股價表現似乎也差強人意...

大量8月EPS 0.22元

大量（3167）昨（20）日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公告今年8月自結數，歸屬母公司業主淨利1,9...

南僑前八個月EPS 2.9元

南僑（1702）受到中國大陸經濟環境復甦緩慢，再加上夏天為油脂使用淡季，今年8月自結稅後純益較去年減少，累計前八個月獲利...

三商家購衝刺加盟店

三商家購（2945）旗下美廉社昨（20）日表示，今年底前展店預計要再增加直營、加盟各25家門市，並在今年台北秋季加盟展推...

瑩碩、永信合作心血管藥

國內藥業結盟再添一樁，瑩碩（6677）昨（20）日宣布，與永信國際投資控公司旗下美國子公司Carlsbad Techno...

順天：房市估進入觀察期

順天建設（5525）昨（20）日舉行法說，針對央行重手打房，總經理林丙申表示，市場可能會進入觀察期，評估政策實際影響，氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。