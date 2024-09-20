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南僑累計前八個月 EPS 2.90元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）受到大陸經濟環境復甦緩慢，再加上夏天為油脂使用淡季，今年8月自結稅後純益較去年減少，累計前八個月獲利7.2億元、年增36.89%， EPS 2.90元。

南僑20日公布8月自結稅後數，稅後純益為4,382萬元，較去年同期8,865萬元，減少4,482萬元，年減50.57%，EPS 0.18元，與去年同期 EPS 0.36元減少0.18元。

南僑累計前八個月自結獲利7.2億元，較去年同期5.26億元，增加1.94億元，年增率達36.89%，每股稅後純益為 2.9元，較去年同期EPS 2.12增加0.78元。

針對今年下半年營運展望，法人分析，南僑已掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，動態企業組織靈活運用，謀求與各種業態的合作，隨著時序開始進入冬天，油脂的需求量增加，大陸的烘焙油脂等用量攀升，單月營收、獲利可望逐月回升。

EPS 南僑

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