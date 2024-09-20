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潤泰材擬最多17.9億入股台泥加盟廠德欣先進 擴大市場競爭力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
潤泰材董事長莫惟瀚（左）與潤泰材總經理陳學賢（右）。聯合報系資料照
潤泰材董事長莫惟瀚（左）與潤泰材總經理陳學賢（右）。聯合報系資料照

潤泰材（8463）20日公告，董事會決議購買德欣先進股份有限公司股權，交易單位數量不超過17,108,000股，交易總金額不超過17.9億元，最終交易股數與金額，待簽訂合約後另行補充公告。

潤泰材總經理陳學賢指出，此次交易是為了讓公司能夠多角化經營，並考量雙方生產基地及營業項目具互補性，可發揮規模優勢，提升營運績效及競爭力，評估購買德欣先進股份有限公司股權對公司具有正面效益，因此，擬購買德欣先進股份有限公司股權。

德欣先進為生產預鑄混凝土製品的建築材料廠商，為台泥加盟廠，實收資本額約4.28億元，主要以生產水泥電桿、預鑄人孔、手孔、水泥基樁、預拌混凝土等，並從2016年開始與潤泰集團旗下的營造廠潤弘精密（2597）有合作關係，協助供應台積電（2330）新建廠房的預鑄樓板、樑柱等。

潤泰材協理吳博翀表示，德欣先進是間穩定獲利的公司，獲利能力相當不錯，購入股權的資金將來自部分自有資金、以及銀行籌資。

潤泰材此樁交易可深化雙方的合作關係，主要是潤泰集團考量，潤泰材與德欣先進同為建築材料廠商，但潤泰材擁有水泥廠卻無混凝土廠，因此由潤泰材入股德欣先進，可補足產品線，而德欣先進亦能有更多的資源，雙方皆可擴大市場競爭力與機會，為共創雙贏的模式。

潤泰集團

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