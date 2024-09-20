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遠雄配發上半年每股現金股利1元 10月31日除權息

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
圖為台北大巨蛋。記者朱曼寧／攝影
圖為台北大巨蛋。記者朱曼寧／攝影

遠雄（5522）20日公告，董事會決議分派2024年上半年度股利，配發每股現金股利1元，除權息交易日為10月31日，最後過戶日11月1日，現金股利發放日期為11月21日。

央行19日祭出史上最強打炒房，不僅如外界預期利率按兵不動，並調升存準率1碼（0.25個百分點），更宣布第七波房市管制措施，引發市場恐慌，今日營建族群全面下跌，多檔甚至跌停，其中遠雄也不例外，收71.1元。

法人認為，央行此次力度強大，勢必會影響市場買氣，短期營建族群恐怕得經歷一波震盪，不過過去兩年房地產大熱，這些已售的預售個案逐漸進入完工交屋階段，仍然為營建族群往後幾年的營運奠定一定的底氣。

遠雄今年進入完工入帳期，預期有七筆新案可完工交屋，包括總銷37億元的「中和遠雄擎光」、總銷34億元的台南「遠雄明日讚」34億元、「遠雄寬寓」、「遠雄宜進I-City」等，總銷逾200億元，且七案中，有五案以上已經完銷或接近完銷，明、後年完工交屋量也分別有360億元、295億元。

股利 遠雄

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