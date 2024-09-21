Gogoro股價大跌9成…那些赴海外掛牌新創怎麼樣了？專家點出成功2關鍵

到美國NASDAQ上市，就一定會享有高本益比嗎？Gogoro風暴近期成為新聞熱點，股價大跌9成同樣引發關注，Gogoro雖然有其自身的問題，但觀察其他同樣在海外掛牌的台灣公司，股價表現似乎也差強人意。近年來，紛紛赴美上市的台灣新創公司，如飛輪電商、大猩猩科技、玩美移動以及17LIVE等股價表現都差強人意。相較之下，仁新醫藥子公司Belite的表現可圈可點，可以說是唯一的例外。

Gogoro自2022年4月在美國那斯達克風光掛牌後，一度被視為台灣前景最夯的新創獨角獸；但其股價在掛牌一個月、盤中創下高點17.59美元後，就呈現一路下滑的走勢，9/18收盤價為0.7599美元，已跌破1美元大關，令人唏噓不已。

股價漲跌自然與業績息息相關，Gogoro營收成長停滯多年，無法找到有效獲利模式，過去5年大虧超過百億元，上半年財報顯示，今年第二季營收為8090萬美元，年減7.2%，淨損2010萬美元，比去年同期擴大虧損1450萬美元；毛利率更因平均單價降低，自去年同期的15.2%，大減至5.2%。

飛輪電商、大猩猩科技、玩美移動、17LIVE，股價都大幅縮水

從近年赴海外上市的台灣新創公司股價表現來看，9/13收盤價相較於上市價格，除了Gogoro股價大跌超過九成外，其他包括2022年1月在美國那斯達克掛牌的飛輪電商Hour Loop股價大跌66%；2022年7月於美國納斯達克交易所掛牌上市、專注於物聯網的大猩猩科技，股價也大跌65%。還有，訊連科技旗下小金雞玩美移動，在2022年10月成為第一家於紐約證券交易所掛牌上市的台灣SaaS科技服務新創公司，股價也大跌81%；而去年底成功在新加坡掛牌上市的串流娛樂平台17LIVE股價也大跌77%。

相較於到海外掛牌的台灣公司股價多只剩個位數，唯一例外的是在那斯達克掛牌、仁新醫藥子公司Belite，掛牌以來股價上漲了714%。Belite是專攻眼科新藥的生技公司，一方面新藥進度已推進三期臨床，一方面也定期與海外投資人溝通，是在海外掛牌難得有好成績的公司。

在那斯達克掛牌、仁新醫藥子公司Belite，掛牌以來股價上漲了714%。圖右為仁新醫藥創辦人林雨新。取自X@belite_bio

矽谷Seraph天使基金集團亞太區合夥人周宏雋表示，這些赴海外掛牌的台灣新創公司，本益比及成交量都很低，成為孤兒股，對台灣新創產業及公司發展都是打擊。

他舉例，台灣某家半導體公司，十多年前在那斯達克第一上市時，當年淨利潤約一億美元，基本面良好。但這家公司在那斯達克上市後本益比最低只有4倍，反觀當時這家公司在台灣的同業本益比高達15-18倍。「到NASDAQ上市，就一定會享有高本益比嗎？結果可能跟你想得不一樣。」

周宏雋說，畢竟每個證券交易所有不同的特色，無論是偏好的產業、本益比、上市公司規模、投資者結構、交易量、群聚效應、上市速度、資格要求、成本、股東結構，必須深入了解。

身處的產業很關鍵。例如美國喜歡高成長、高科技、故事好的公司，容易享有本益比乃至於本夢比，而傳統製造業本益比就很低，也曾經有年年賺錢、但本益比不到1倍的傳統製造業公司，在其他國家的資本市場很難想像，但卻真實在美國股市上演。

相反地，因為在香港股市享有高本益比的是地產、金融、運輸等產業，當時科技公司如富智康等，本益比都不高。又例如在新加坡，本益比高的公司，背後常常是GIC、淡馬錫等政府相關機構為主要投資者。而若是在澳洲，投資人最喜歡的是礦業公司，科技公司同樣沒有太多優勢。

群聚效應也是另一個關鍵。周宏雋直言，撇開Gogoro的基本面不說，在美國掛牌的電動機車只有Gogoro一家，難以形成群聚效應，分析師通常不會把力氣拿去研究只有一家公司掛牌的產業，而會去研究涵蓋很多公司的產業。此外，「美國人可能很難理解，為何要發展電動機車？因為美國幅員遼闊，大家都是開車，對這個產業又更陌生了。」

在美國掛牌的電動機車只有Gogoro一家，難以形成群聚效應。取自X@WeAreGogoro

周宏雋直言，一家公司若是本益比偏低，將不利公司發展。因為擔心如果大幅度增資，公司所有權及管理權恐將易手；發起併購時，也較難用發行新股進行，因為股權稀釋效果較大。再者，因為本益比偏低，該公司較容易成為被併購的對象，時常要擔心防範。

「有沒有人寫報告很重要！」周宏雋說，例如在美國紐交所及那斯達克上市的公司超過6千家，投資機構從業人員往往只關注那些，有券商證券分析師撰寫研究報告的公司。證券分析師們是否發表的研究報告，則通常會考慮幾個因素，包括市值是最重要的指標。因此在海外掛牌，市值也不宜太小。

周宏雋提醒，美國、歐洲、日本、香港等地的證券市場，主要參與者為共同基金、退休基金等機構投資人，其交易量占整體交易量90％左右，散戶交易量不到10％，而機構投資人又傾向投資市值較大的公司，小公司成交量往往低迷。而台灣股市由於散戶交易量比重仍高出國外很多，小公司也有機會出現成交量。

而在海外上市由於要配合國際級律師、會計師、鑑價師等專業機構，費用也不便宜，在美國上市的承銷費用是全球最高，通常占募資金額的5%甚至8%，如Uber當年上市，承銷商收費便高達1.1億美元。即使歐洲、香港、新加坡、日本等地交易所承銷費較低，但仍遠遠高出在台灣上市櫃的費用。是否要赴海外上市？公司應該要慎重考慮眾多因素，選擇公司自身最適合上市的證券交易所。

圖取自遠見雜誌

（本文出自2024.09.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）