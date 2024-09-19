三商壽資本不足 擬發次債100億、現增3億股

三商美邦人壽今年6月底資本適足率（RBC）僅150.99%，屬於資本不足境地，三商壽今天召開董事會通過公開募集發行10年期次債額度新台幣100億元及辦理普通股現金增資發行3億股，將雙管齊下強化資本。

今年6月底三商壽RBC為150.99%，相比2023年12月底的111.09%，拉升39.9個百分點，但仍未回到200%法定標準以上，RBC已連5期未達法定標準；淨值比則揮別先前連4期低於3%窘境，6月底回升至3.34%。

三商壽今天召開董事會，為強化財務結構並提升資本適足率，三商壽決議擬公開募集發行10年期累積次順位普通公司債上限100億元，得採一次或分次發行，並依公司債發行市場狀況，授權董事長決定發行利率。

除了發行次債外，為充實營運資金並強化資本，三商壽董事會也決議辦理現金增資發行普通股3億股。

三商壽公告，增資案奉主管機關申報生效後，將由董事會授權董事長於授權價格區間內另訂發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、增資認股基準日、增資基準日並辦理其餘增資發行相關事項。