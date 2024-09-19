泛用樹脂價穩 台塑、華夏樂
油價反彈，泛用樹脂聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS近一周報價普遍持穩，有助台塑（1301）、華夏等供應商營運。隨美國確定降息2碼，及後續中國大陸十一長假後的建庫存買盤出籠，法人估原料後市看漲可期。
業內人士指出，觀察歐美油價近日變化，面對美國聯準會（Fed）將降息的樂觀情緒升溫，以及墨西哥灣的煉油廠仍有部分生產中斷，加上中東局勢再度緊張，歐美原油期貨呈現連漲走勢，支撐泛用樹脂報價。
包括家電、汽車內裝用料的ABS，以及做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的PS、做為醫療器材用料的PP和建材用料PVC均力守平盤。
聚乙烯（PE）方面，用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）持平。用於塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）下跌每公噸15美元，另外，塑膠製品用料低密度聚乙烯（LDPE）則上漲每公噸10美元。
展望後市，法人指出，Fed拍板降息2碼，為四年多來首次降息，有助帶動樹脂原料市場需求和行情走揚。
尤其第4季一向是大陸泛用樹脂加工業備料旺季，以PE為例，包括耶誕節、新年被廣泛使用的購物袋、包裝袋，以及冬天期間溫室栽培用的多功能用膜等需求將加速增溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言