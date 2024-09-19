泛用樹脂價穩 台塑、華夏樂

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
泛用樹脂近一周報價普遍持穩，有助台塑、華夏等供應商營運。圖為台塑廠區。 聯合報系資料照
泛用樹脂近一周報價普遍持穩，有助台塑、華夏等供應商營運。圖為台塑廠區。 聯合報系資料照

油價反彈，泛用樹脂聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS近一周報價普遍持穩，有助台塑（1301）、華夏等供應商營運。隨美國確定降息2碼，及後續中國大陸十一長假後的建庫存買盤出籠，法人估原料後市看漲可期。

業內人士指出，觀察歐美油價近日變化，面對美國聯準會（Fed）將降息的樂觀情緒升溫，以及墨西哥灣的煉油廠仍有部分生產中斷，加上中東局勢再度緊張，歐美原油期貨呈現連漲走勢，支撐泛用樹脂報價。

包括家電、汽車內裝用料的ABS，以及做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的PS、做為醫療器材用料的PP和建材用料PVC均力守平盤。

聚乙烯（PE）方面，用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）持平。用於塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）下跌每公噸15美元，另外，塑膠製品用料低密度聚乙烯（LDPE）則上漲每公噸10美元。

展望後市，法人指出，Fed拍板降息2碼，為四年多來首次降息，有助帶動樹脂原料市場需求和行情走揚。

尤其第4季一向是大陸泛用樹脂加工業備料旺季，以PE為例，包括耶誕節、新年被廣泛使用的購物袋、包裝袋，以及冬天期間溫室栽培用的多功能用膜等需求將加速增溫。

乙烯 美國聯準會 降息

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