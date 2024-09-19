振宇五金通過上半年每股配息1元 配發率逾五成

振宇五金（2947）19日公告上半年股利分派，每股擬配發現金股利1元，以公司上半年每股純益1.75元計算，配發率達57%。振宇五金表示，今年上半年主要得益於新展店的效益以及在政府採購專案中的成功，取得了數個重要的政府採購訂單進一步擴大了業務範圍。而第3季是主要颱風季節，修繕需求推升，通常是五金行業營運旺季，營收表現可望超越第2季。

振宇五金上半年營收10億3,907萬元，年增10.3%，毛利率38.8%，稅後純益3,378萬元，年增64.99%，EPS為1.75元。振宇五金繼8月太平長億店新店開幕以及沙鹿鎮南店搬遷重新開幕後，預計將於9月底成立楊梅中山店，全台門市數將來到83間。振宇五金表示，下半年度將於北部和南部持續擴展新門市，預計2024年底達到85家門店，穩健邁向2026年百家門店目標，同時展店持續加強社區互動與在地圖書館跟活動中心合作舉辦社區教學推廣，提高滲透率，預計年度場次達40場。

此外，振宇五金近年持續推動第六代店型改裝計畫，公司表示，全新第六代店針對商品品項增加以及提升消費者購物體驗進行全面優化，改裝後的全新第六代店，來客數顯著增加成長12.81%。在會員數方面，截至8月人數逾55萬，較去年同期增長15.2%，顯示數位會員推廣的成效，不僅拓展了穩定的客戶群，同時也提升了來客數，預期將進一步推動第4季營收攀升。