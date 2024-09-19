國票金法說會／美降2碼 總座喊「久旱逢甘霖」 獲利有望逐季提升

國票金控（2889）19日舉行法說會，由總經理陳冠舟主持，宣布前八月國票金控稅後純益15.52億元，EPS 0.44元，每股淨值11.82元，年化ROE為5.55％，會中形容美國聯準會（Fed）啟動降息2碼（0.5％）為「久旱逢甘霖」，有助改善美元債養券資金成本，「對損益表有直接正面影響，獲利有望逐季提升」。

國票金同步宣布，本月新設立國票租賃公司將開幕，對國票授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務，本月份將正式開展授信業務，期望今年在提存前達成損益兩平，目前主要資金運用於定期存款、承作附賣回債券及免保票買斷，以賺取利息收入。

美Fed降息對國票金兩大挹注。第一，由於國票手握約320億元美元債，國票金指出，如果依照美Fed點陣圖預料年底前總共降息4碼（1％），將會直接有一格百分點的資金成本減少成果，預料直接改善明年度損益。第二，趁長天期債券下跌適時處分，獲得資本利得，假設急速下跌，交易會更靈活操作。

國票金控表示，美國聯準會（Fed）降息2碼，宣告啟動降息循環，票券子公司過去積極調整、優化外幣債券部位投資組合以應對將啟動之降息循環，續減持收益率較低之短天期債券，買入中、長天期且收益率較佳之優質美元金融債與新興市場主權債，除可持續提升整體部位收益率、緩解利差損外，亦可提高未來美元降息循環啟動，利率下行時資本利得之獲利潛能。

今日央行理監事會議將討論利率政策，市場認為房市過熱，央行沒有降息理由。國票金坦言，目前貨幣政策的確是「外溫內熱」，國內貨幣政策傾向緊縮，新台幣債獲利壓縮，惟授信市場受惠央行緊縮貨幣政策，利差出現議價能力，逐漸改善，一增一減下，今年票券子公司維持與去年相當水準。

陳冠舟表示，子公司國際票券及國票證券稅後淨利分別為11億6,565萬元及11億7,908萬元，分別較去年同期減少2.28%及成長50.46%，子公司國票創投因上市櫃股權投資評價損失，1-8月獲利較去年同期減少1億3,094萬元，整體國票金控1-8月稅後淨利較去年同期增加4,011萬元，增幅2.65%。

陳冠舟指出，國際票券子公司因票券業務持續衝刺業務收益增加，外幣債券收益表現仍不理想，加上股權商品投資獲利減少，獲利較去年同期減少2.28%，但美元降息後將直接挹注損益表獲利，逐季轉佳。

另外，國票證券子公司則因股市交易市場日均量較去年同期高，經紀業務手續費收入及融資利息收入增加，獲利較去年同期成長50.46%，另因國票證券經紀業務以市場自然人、中實戶為主，成交量雖有增加，但未能跟上大盤量值增加的幅度，致經紀業務市占率略為下滑。國票創投子公司獲利較去年同期衰退58%，係因基期因素較去年同期評價及處分損益減少。