80萬股東掀暴動！繼彩繪花鳥碗後…開發金辦茶會送「清朝名家畫作」故宮盤

開發金（2883）股東會紀念品「故宮彩繪花鳥碗」曾因為細緻典雅的顏色和造型爆紅，近日更因為即將正式更名為凱基金控，以嶄新形象ONE KGI亮相，向股東們發出茶會邀請函，並送出「清朝名家經典畫作」故宮彩繪盤作為伴手禮，再度讓股東們驚豔，在網路上引起不小討論。

近日有股東在臉書社團「KGI凱基金控存股社團」po出一張文宣，內容提及開發金就要迎來集團品牌的新篇章，所以想要舉辦股東茶會跟投資人進行面對面的實體交流，聽聽投資人的寶貴建議順便分享公司未來的願景。

文宣還說公司為了表達對股東們的感謝，除了在茶會當天備有精緻茶點外，還會贈送故宮彩繪花鳥盤當伴手禮，文末則署名「中華開發金控限定邀請」。

該文宣一po出後，不少網友熱烈討論，有人說有收到，也有人說沒收到是不是因為比較小咖，持股張數太少？還有人問說這個限定邀請手上究竟需要幾張開發金？原po也留言回應自己是「700張」。

然而也有人指出，「和張數無關，是隨機抽」、「可能分批，上面有電話，可以打去問」、「你收到的是第二批，剛參加完高雄第一批茶會，和凱基業助小姐確認過了」，也有人覺得「這是大戶才有吧？」

此外，也有已經拿到花鳥盤的股東po出照片，雅緻端莊的花色引起不少人驚豔，亦紛紛在底下留言「很漂亮欸，跟那個碗很搭」、「謝謝你的分享，聞香一下」、「請問怎麼才能領？」、「開發金上看25元不是夢~開心」。