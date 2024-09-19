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美推無拉繩窗簾 億豐受惠大漲、股價衝破500元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
億豐董事長粘耿豪 （聯合報系資料庫）
億豐董事長粘耿豪 （聯合報系資料庫）

億豐（8464）受惠美國在6月起實施新的窗簾安全規範，禁止客製化窗簾使用任意空懸的操作拉繩，將帶來市佔率提升的新機會，億豐在8月中即起漲，19日億豐盤中更衝破500元大關，一度觸及523元，創下歷史新高。

億豐8月營收26.29億元，月減2.71%，年增10.36%，累計前8月營收190.59億元，年增9.7%。億豐第二季毛利率達58.3%，繼2019年第二季毛利率站上50%後，再刷新高，較去年同期增加2.38個百分點；營益率也來到29.81%，年增4.03個百分點。第2季稅後純益17.7億元，年增30.6%，每股盈餘6.04元，刷新單季新高紀錄。

億豐指出，第2季的營收中客製化窗簾占比提高，加上墨西哥營運效益提升，以及原材料成本走弱，成功抵消了運價上漲的不利影響，助力毛利率、營業利益率表現。

億豐表示，今年6月起美國已實施新的窗簾安全規範，禁止客製化窗簾使用任意空懸的操作拉繩，而早在北美規範生效前，億豐已「自願停售」任意空懸操作拉繩的北美客製化窗簾，2022年就全數轉為無拉繩窗簾。

由於提前佈局，且墨西哥第2期產能預計在第3季試產、第4季量產，億豐在2024年下半年將擁有大規模製造無拉繩窗簾的先行者優勢，而其他同業則可能面臨產能切換的轉換風險。美國推進無拉繩窗簾在客製化窗簾市場的普及，將帶來億豐市佔率提升的新機會。

億豐今以479.5元開出，一度上漲至523元，創下新高，盤中漲幅逾7%，也帶動慶豐富（9935）一同上漲，盤中漲幅逾5%。

億豐 美國

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