興泰加快腳步買福懋油持股 公告買進總張數2,262張、金額3.81億元

福懋油（1225）宣布召開股東臨時會，興泰（1235）加快腳步買進福懋油持股，今天公告7月1日~9月18日共買進福懋油總張數 2,262張，其中1,683張為關係人，每股平均交易價格 168.66元，總交易總金額 3.81 億元。

累計前七個月，興泰累計持有福懋油 2.83萬張，持股成本 8.27億元，持股比例 12.34% ，質押 4,750 張。

福懋油兩方搶經營權各自出招，福懋油接獲繼續一年以上持有已發行股份數3%以上的股東龍明公司申請要召集第一次股東臨時會並要求全面改選董事，股東會日期訂於11月22日；另一邊興泰大股東積極買進持股，在過戶日前做足準備，兩方人馬持股接近，股東會配票策略再度成為經營權誰能勝出的重要關鍵。

福懋油經營權之爭已延燒多年，2019年6月股東會改選時，公司派許家因配票失利痛失經營權，成為國內所有上市、櫃公司都應引以為鑑案例。後來因傳出興泰吳家打算動用福懋油資金買進興泰股票被控涉嫌掏空等，再加上後來福懋油有一席獨董請辭，2020年1月補選一席獨立董事，許家才重掌經營權；2022年改選再度拿回多數席次；2024年提前改選就是為了再度鞏固經營權的一場苦戰。

熟悉公司經營權的專家指出，福懋油2019年就因配票失利經營權慘輸，成為業界最血淋淋案例，配票技巧很多策略直接影響席次；簡單的說，配票就是諜對諜，輸贏比的就是謀略，誰能準確猜測對手的行為模式，自身就能採取最有利的配票措施，取得多數席次，成為贏家拿下經營權。