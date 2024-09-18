新美齊獵地 放眼台中、高雄
新美齊（2442）昨（18）日召開法說會，董事長林傳捷指出，限貸令對整體房市影響有限，目前房市維持健康狀態，剛性需求仍然強勁，未來將積極提高土地庫存量，除了鎖定雙北精華區的都更、危老外，也會朝向台中、高雄兩地布局。
限貸風波延燒，近期不論中古屋、預售屋整體來客數均降溫，轉為區域表現。林傳捷指出，目前公司手上幾乎無餘屋，加上也沒有在售個案，影響不大，且年底即將完工交屋的「新美齊-硯」已經協助客戶談妥房貸部份，預期可順利交屋。
土地布局開發上，林傳捷指出，近年新美齊投入雙北的都更、危老領域，已經建立品牌口碑，且精華區因素地難求、新案稀缺，一方面受到市場景氣干擾性小，另一方面也可降低自有資金的準備，未來將持續深耕。
新美齊目前手上儲備個案除了與海悅、德杰集團合作開發的「新店寶元段」案外，亦有取得台中多筆土地，包括以33.8億元買下台中南屯土地、13.8億元購置台中北屯機捷特區。
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