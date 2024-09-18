美港口將罷工 貨櫃三雄備戰

美國國際碼頭工人協會（ILA）17日發出聲明，強勢表態10月1日罷工勢在必行；國內的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海昨（18）日表示，準備好迎接衝擊，積極部署因應。業內人士說，新一波運價恐在下周提前起漲。

根據外電報導，從緬因州到德克薩斯州港口數以萬計的（ILA）國際碼頭工人前所未有團結，兩周后他們準備罷工，爭取合理的薪資；國內的航運業者及物流業者都認為，10月1日 ILA 碼頭工人罷工的可能性大增，已經開始進行各種可能發生罷工的因應策略。

國內的物流業者分析，現在市場運價很混亂，大陸出口的貨量中秋節前夕出貨緩慢，再加上美東有罷工陰霾，許多貨主不願意出貨，貨物裝船後有可能受到罷工事件干擾，所以亞洲到歐洲線及美東線的運價跌幅加大，不過，業界普遍認為中秋節過後，十一長假出貨潮就會開始浮現，如果宣布罷工市場的船期、運價會更亂。