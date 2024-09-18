重電四雄 砸百億擴產

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
重電業近日因應產能告急，包括華城、亞力、中興電、士電等大廠積極趕工擴廠。（美聯社）
重電業近日因應產能告急，包括華城、亞力、中興電、士電等大廠積極趕工擴廠。（美聯社）

重電四雄加速百億級擴產計畫。台電推強韌電網2.0，加上10月擬漲電價、AI供應鏈用電吃緊，重電業近日因應產能告急，包括華城（1519）、亞力、中興電、士電等大廠積極趕工擴廠，單一公司最大擴產規模年產能達百億元，以救援國內電力部署需求。

經濟部將於9月底召開今年第2次電價費率審議會，各界關注電費是否調漲，再度激勵重電族群向上，昨（19）日重電股全面上漲，其中以華城漲幅7.8％最多，收622元，其次為亞力漲幅7.2％，收126.5元。

重電業者指出，目前幾乎各家廠商都是在手訂單滿檔的狀態，市場仍然維持供不應求的狀態，除了政府力拚台電強韌電網計畫加速執行外，民間綠能產業興起、AI資料中心持續建置下，都對電力設備帶來強勁的需求。為了因應未來龐大的產能，重電四雄近年啟動擴廠計畫，重電外銷大廠華城就指出，到2026年前的訂單都非常清楚，由於全球對變壓器的需求仍大，今年都在忙著2027年到2030年的規劃，預計未來將有四個廠能專注於變壓器的生產，新廠開出後整體產能可以增加100億元，預期今年產能則可成長至少三到四成以上。

亞力於在楊梅廠興建的變壓器二廠，今年已經開始投產，前期以半導體客戶訂單為主，目前正在進行台電的驗證流程，隨著台電驗證完成後，可增加出貨台電的訂單，預期最快明年可填滿新廠產能。

中興電也從過去的兩個廠擴充到九個廠，目前產能稼動率達120%，其中嘉義廠已於今年1月投產，增加約20％產能，另，將再增加嘉義廠倉儲地約3,000坪的規模，可提升20%產能，預計最快今年第4季完成。

士電則是產能已達極限，為了因應未來三年至五年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器預計明年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升三到四成。

台電 華城

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