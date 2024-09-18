台泥 低碳營收逾405億

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）昨（18）日發布最新TNFD自然相關財務揭露報告，首度針對低碳與新能源轉型過程中，所驅動之自然相關機會進行財務評估。台泥因低碳新能源轉型計畫，逐步採替代循環新技術，減少自然資源使用、提升再生能源與利用模式及增加水資源循環效率等，2023年所創造之低碳產品與服務營收超過405億元，占合併總營收37%。

台泥表示，今年台泥與台大森林環境暨資源學系合作，依TNFD正式版架構進行港、電、廠、礦四合一LEAP分析，並採世界企業永續發展協會WBCSD推出之水泥業專屬方法學NIA，設定2040年為台泥自然淨正向影響NPI的時間點，為國內第一個明確訂定自然正成長路徑之企業。

自然相關機會財務評估分為四大項：第一、以替代能資源所提供之低碳產品與服務收益，逾405億；第二、因減少使用石灰石、煤炭、太陽能自發自用、餘熱發電與增加回收水等，節省內部成本逾27億。

台泥 營收

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台泥最新TNFD自然相關財務揭露報告 低碳新價值405億元

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