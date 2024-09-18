福壽法說會／下半年營收、獲利有機會比上半年好
福壽（1219）18日舉行法說會，總經理趙文強表示，經過將近兩年努力，加工肉品在通路擴大到量販店、餐飲通路等，最近還陸續進入航空餐，第4季有望搶進團膳市場，價、量都很好，下半年營收、獲利有機會比上半年好，還是可達到內部的盈利目標。
上半年受到肉品、蛋品價格較去年同期下滑，第2季稅後純益為5,997萬元，受到肉品價格較去年低，所以獲利年減21%，每股稅後純益0.18元；累計上半年稅後純益為1.08億元，年減21.16%，每股盈餘0.32元。
趙文強表示，2022年底肉品加工正式朝B2C進入，近兩年產品通路、大量販店、餐飲通路比較高端市場，最近還陸續進入航空公司及科技高價位團膳，不只量大而已，且價格會比較好。下半年有很多新產品，包括很多新的寵物食品，新的通路也都會進去，今年新開發品項會較多，通路也會增加，市場上更有競爭力。
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