神腦：iPhone 16台灣預購優於全球 看好新機動能

3C通路商神腦今天召開法人說明會，發言人陳嘉麒表示，市場預估iPhone 16系列台灣預購量較去年iPhone 15系列成長8%至12%，優於全球表現，神腦主打多面向的銷售策略，看好後續新機動能。

陳嘉麒指出，以全球市場來看，iPhone 16預購比iPhone 15衰退10%至12%，但台灣市場趨勢與全球不同。

他說，神腦採取多面向的銷售策略，包括保證一定時間內提供iPhone 16新機，否則提供神腦幣作為補償，有助於吸引消費者，今年預購業績表現亮眼。其他合作及促銷方案也正在緊鑼密鼓進行，包括組合包裝、配件大禮包等。

陳嘉麒提到，神腦今年上半年營收和營業利益表現都優於去年同期，本業目前在零售和線上通路都慢慢做出一點成績，下半年有iPhone 16帶動買氣，神腦2025年業績可期，將穩健成長。

針對家電布局，陳嘉麒說，家電營收占比不方便透露，神腦在台灣家電市占率已進入前10名，內部目標希望擠進前5名，在家電領域有更多著墨和成長。

談到二手機策略，陳嘉麒表示，二手機市場逐年成長，很多競爭者加入，回收價格和服務條件內容需要更吸引消費者。由於二手機與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題相關，神腦規劃與六都政府合作，把二手機回收與ESG活動連結。

他說，神腦布局的保健食品屬於新事業，毛利較好，可以為既有消費者和會員帶來更多選擇，不只有手機和3C配件。雖然保健食品平均售價約新台幣800至1000元，不像手機動輒3萬至5萬元，營收規模相對較小，但毛利貢獻較大。

神腦今年第2季合併營收約74.17億元，季減8.8%，年增5.1%；受到調整薪資及業外投資收益下滑等影響，稅後淨利約9500萬元，季減29.8%、年減44%，每股盈餘0.37元。