永道法說會／總座林秉毅：加速越南新廠建置 以滿足客戶需求

全球RFID電子標籤供應商領導者永道-KY（6863）18日舉行法說會，說明公司2024年上半年營運實績，與銷售營運及生產據點擴大布局。永道日前亦通過新台幣10億可轉債計畫，最快在10月上旬可完成募集資金，加速完成越南廠興建產能擴建，結合永道的生產經驗與研發能量，緊抓智慧無線感測市場成長商機。

永道2024上半年財報，營收新臺幣20.71億元、年成長78.5%，營業毛利7.26億元，毛利率35.1%，稅後盈餘4.15億元、年成長81.8%，每股盈餘5.58元；受惠於產業需求提升與新客戶的拓展，結合公司去年於台北擴廠，提升兩岸的產能，永道今年持續成長。

全球RFID行業標準化不斷進步，超高頻UHF RFID標籤在零售、交通、倉儲…等各產業的廣泛應用。研究機構IDTechEx指出，全球RFID標籤市場2027年需求量達到817億枚，2022~2027年複合增長率達23.8%。永道已在此領域耕耘超過15年，為全球主要RFID標籤設計製造業者。

永道總經理林秉毅在會中指出，永道的擴張腳步並無止歇，2023年完成台灣廠的廠房擴建、美國子公司設立、以及越南廠的選址與申設新廠。除了整合現有兩岸產能，未來越南廠完成後，將有更充的生產空間與產能，以滿足產業應用擴增，貼近客戶需求與全球供應鏈結合趨勢。

林秉毅表示，現有的主流應用仍有7成在服飾與零售相關品牌客戶，另外物流產業正積極尋求更有效率與低碳排的營運網絡，客戶利用RFID標籤，大量準確的收集每件包裹端點訊息，不僅可提高自動化降低線上人員成本，藉由大數據收集分析，提供預判決策建議。

全球各產業皆有智能感測與自動化升級需求，將帶動RFID標籤應用多元成長。在RFID領域深耕多年，客戶重視永道設計研發能力與生產品質，公司持續擴大區域投資與產能設備擴充，鞏固市場領先地位。