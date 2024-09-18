聯發法說會／帳上資產可觀 中國大陸供過於求、明年景氣展望持平

聯發（1459）總經理王豐岳18日表示，2025年紡織業仍面臨很大挑戰，台灣市場面臨生產基地持續移轉，中國大陸市場主要壓力則來自供過於求。目前看來大陸經濟在一兩年內很難有明顯增長，美國則有降息與通膨壓力，歐洲也不是很樂觀，整體而言，預估2025年與2024年持平，難有大幅翻轉，對後市保守看待。

聯發今日舉辦法說會，公司上半年營收6.82億元，年增38.9%，營業虧損1.04億元，較去年同期的1.39億元收斂，在業外租金、股利收入、股票處分利益挹注下，稅後純益來到1.18億元，年增237%，每股純益0.37元。

王豐岳表示，上半年本業減虧主要來自杭州廠虧損收斂，由於化纖產業在大陸競爭激烈，公司去年以來主要做了兩件事，首先是生產規模內縮，將沒有效率的機台和品項暫停生產，編制也縮減。其次，缺口的部分直接採用外購，將當地便宜的原料透過貿易的方式賣給長期合作的客戶，意即將訂單一部分外發，目前占比約25~30%，預估年底旺季占比將達40%。

隨著時序進入下半年，王豐岳表示，雖然進入旺季，但本業要轉盈仍有難度，現階段目標放在縮小虧損，主要是大陸競爭激烈，而台灣的產業規模也受限，只要沒有持續萎縮就是好事，將持續將重心放在控制虧損。

聯發的主要客戶包含申州國際、泰國境內最大針織布料織染一貫廠Y.R.C、福懋興業等，不少客戶屬於NIKE供應鏈。王豐岳表示，從客戶端來看，NIKE需求很穩健，預估的訂單量並沒有很大的變化，整體供應鏈狀態良好。

在資產方面，聯發表示，目前旗下計有桃園蘆竹、竹北廠、杭州廠，其中，蘆竹廠共計6,200坪，目前租給物流業，一年租金約2,500多萬元，當初取得成本非常低，每坪不到1萬元，該土地距離桃園機場車程僅15~20分鐘。目前仍在運轉中的竹北廠，土地面積達13,600坪，取得成本約6億元，因鄰近竹北AI智慧園區，加上四周已被住宅大樓包圍，土地價值隨著當地發展水漲船高。

杭州廠面積高達4萬坪，位於經濟技術開發區，面臨錢塘江第一排。隨著當地市政府開發，持續朝商業區、住宅區發展，目前廠區對面已是商業區，且未來將有捷運開通。當地捷運目前有12~13條，未來會達25條，其中一個出口就在聯發杭州廠北邊土地，距離僅幾公尺。聯發當時取得成本一畝地約12~13萬人民幣，該廠面積約200畝。

聯發表示，這些土地都是早年持有，成本低，如今都已價格不斐。